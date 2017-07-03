США и Япония договорились усилить давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили в ходе телефонного разговора, что они усилят давление на КНДР. Как предполагается, свои действия они будут координировать с правительством Южной Кореи.

Об этом в понедельник сообщил спикер японского Кабинета министров.

[Ёсихидэ Суга, спикер правительства Японии]:

«В частности, они говорили о необходимости убедить мировую общественность в том, что нужно усилить давление на Северную Корею. И сделать это путём тесного сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей».

Как сказал спикер, переговоры провели, чтобы согласовать позицию в преддверии саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге. Он состоится позже на этой неделе.

[Ёсихидэ Суга, спикер правительства Японии]:

«Телефонный разговор провели перед саммитом «Большой двадцатки», где Япония, США и Южная Корея проведут переговоры. Думаю, разговор по телефону был очень продуктивным».

Дональд Трамп также планирует провести телефонные переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином. Цель Вашингтона — оказать давление на КНДР в связи с её ядерной программой и испытаниями баллистических ракет.

Эти действия США, Южная Корея и Япония рассматривают как угрозу для своей национальной безопасности.