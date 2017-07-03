США и Япония договорились усилить давление на КНДР

Об этом в понедельник сообщил спикер японского Кабинета министров.
[Ёсихидэ Суга, спикер правительства Японии]:
«В частности, они говорили о необходимости убедить мировую общественность в том, что нужно усилить давление на Северную Корею. И сделать это путём тесного сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей».
Как сказал спикер, переговоры провели, чтобы согласовать позицию в преддверии саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге. Он состоится позже на этой неделе.
[Ёсихидэ Суга, спикер правительства Японии]:
«Телефонный разговор провели перед саммитом «Большой двадцатки», где Япония, США и Южная Корея проведут переговоры. Думаю, разговор по телефону был очень продуктивным».
Дональд Трамп также планирует провести телефонные переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином. Цель Вашингтона — оказать давление на КНДР в связи с её ядерной программой и испытаниями баллистических ракет.
Эти действия США, Южная Корея и Япония рассматривают как угрозу для своей национальной безопасности.