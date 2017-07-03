Кинофестиваль в Карловых Варах: Ума Турман и Кейси Аффлек получили награды

Знаменитости местного и мирового уровня снова приехали в чешские Карловы Вары. Здесь проходит Международный кинофестиваль, 52-й по счёту.

В конкурсной программе — 170 художественных и документальных фильмов. Показы начались 1-го и завершатся 8-го июля. После этого объявят победителей. Жюри возглавила немецкая актриса и сценарист Анна Брюггеманн.

В день открытия 30 июня фестиваль посетили почётные гости из США: Ума Турман и Кейси Аффлек. Им вручили специальные премии президента киноконкурса.

Аффлек привёз в Чехию свой новый фильм «История призрака». В нём он сыграл главную роль вместе с Руни Марой.

[Кейси Аффлек, актёр]:

«Я впервые посетил кинофестиваль 20 лет назад. Такие мероприятия очень приятно посещать из-за людей и атмосферы. И здесь наслаждаются фильмами и актёрами, то есть это торжество кинематографа в чистом виде».

Турман показала зрителям культовую картину «Убить Билла».

[Ума Турман, актриса]:

«Я уже давно слышала об этом фестивале: он очень и очень знаменит в международном масштабе. Я также слышала, что это очень красивый город. Да и в целом международные кинофестивали очень важны в культурном плане для всех нас, особенно в наше время, когда люди разучились друг друга слышать. Поэтому очень важно поддерживать обмен фильмами и культуру».

В этом году в основную программу включена драма российского режиссёра Бориса Хлебникова «Аритмия».

Кинофестиваль в Карловых Варах был основан в 1946 году. Он считается одним из самых престижных в своём роде в мире, а также самыми влиятельным в Восточной и Центральной Европе.