Графика Карла Брюллова и Александра Иванова: редкая выставка в Москве

Третьяковская галерея открывает свои запасники: более 200 рисунков первой половины XIX века.

Знаковый художник того периода — Александр Иванов. Ученик петербургской Академии художеств, после учебы он отправился в Италию, где прожил 30 лет, вдохновляясь искусством Древнего Рима. Но свои работы он присылал на родину в Россию.

Главная картина его жизни — «Явление Христа народу». Художник писал ее почти 30 лет. На выставке — лишь часть из сотни сделанных им эскизов. Рядом — зарисовка его мастерской в Риме. В углу на мольберте — та самая незаконченная картина.

[Маргарита Крылова, куратор выставки]:

«Эта мастерская находилась на верхних этажах Палаццо Боргезе. Палаццо Боргезе – дворец в Риме, резиденция семейства Боргезе. В письмах образно называл чердаком. С видом на набережную».

А это знаменитые акварели Карла Брюллова. Художник также несколько лет прожил в Италии. Именно он ввел в моду жизнерадостные рисунки со сценками из итальянской жизни. Их заказывали богатейшие семьи Петербурга для украшения домов.

Брюллов также известен как искусный портретист. Здесь изображена муза художника. Замужняя дама Любовь Маковская, с которой мастер познакомился во время визита в Москву. Брюллов, будучи человеком светским, на прощание нарисовал такую картину.

[Маргарита Крылова, куратор выставки]:

«То, что рисунок исполнен в качестве аллегории прощания — это факт. Он изобразил себя как рыцаря, прощающегося с прекрасной дамой».

Карандаш, акварель, сепия… такие работы выставляют редко. Они выцветают при дневном свете. Пользуясь случаем, посетители рассматривают рисунки современников Пушкина. Выставка продлится до начала ноября.