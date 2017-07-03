Марокко: безработных тренируют на шеф-поваров

Сегодня эта группа студентов учится готовить блюда из курицы. Благодаря Абдельатифу Бута теперь они знают, как это сделать.

Бута – профессиональный шеф-повар, проработавший в разных ресторанах Марракеша 10 лет. Теперь он уже четвёртый месяц проводит занятия на курсах для безработных в столице Марокко.

Студенты учат основы кулинарии пять дней в неделю. Все они в прошлом безуспешно пытались найти работу, а в настоящем все очень хотят стать шеф-поварами.

[Абдельатиф Бута, шеф-повар]:

«Марокканские мужчины и женщины все умеют готовить. Они знают, как приготовить кускус, тушёное с овощами и специями мясо и другие марокканские блюда. Но они не знают, зачем мы готовим, как сохранить витамины в продуктах. А это – основа международной кухни».

Среди студентов 25-летняя Вафа Курими. Высшего образования у неё нет. В своём родном городе сменила несколько работ, включая работу повара.

[Вафа Курими, студентка]:

«Это обучение много чего для меня изменило. Оно изменило меня, моё отношение к людям и многое другое. Оно также учит меня верить в себя и работать в команде. Я надеюсь, что закончу курс и стану профессионалом».

Основатель курсов – бывший шеф-повар Роберт Лабат. Он уже давно занимается благотворительностью. В июне прошлого года он основал «Ассоциацию милосердия».

Сначала благодаря финансовой поддержке Французского офиса по миграции отправил 15 молодых марокканских шеф-поваров на стажировку во Францию. Затем основал курсы, чтобы ещё больше его соотечественников смогли стать профессионалами.

[Роберт Лабат, основатель благотворительных курсов]:

«Главная особенность в том, что это персонализированное обучение. Наша цель – отправлять людей в рестораны, чтобы они добились успеха. Вот и всё».

Студентам всё предоставляют бесплатно: от общежития, до одежды, кухонных принадлежностей и самого обучения. Работу педагогов оплачивают. Для этого на каждого студента фонд выделяет по 3000 долларов.

В некоторых ресторанах в Марракеше, включая первоклассные, уже работают выпускники курсов.

[Айссам Аит Оуакрим, шеф-повар ресторана Suleiman Palace]:

«Мы хотим, чтобы у нас был не один стажёр. В этом году мы хотим взять больше, чтобы они развивали свои качества. У них сильная мотивация, они хотят именно повышать мастерство».

Вот ещё один пример успешного трудоустройства. Хасна Бурре больше года была безработной. Потом прошла шестимесячные курсы и сразу нашла работу.

[Манаф эль Блуль, шеф-повар ресторана Le Petit Cornichon]:

«У Хасны не было профессионального образования, но она училась очень хорошо. Она продолжает учиться и в будущем сможет стать шеф-поваром. Почему нет? Всё возможно, нужны только мотивация и цель».

17 выпускников курсов уже работают в ресторанах, десять из них подписали контракты. Ещё семь студентов учатся в надежде, что в будущем смогут стать настоящими шеф-поварами.