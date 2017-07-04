В Хорватии заказать через Uber теперь можно катер

Компания Uber Technologies запустила в Хорватии услугу перевозки пассажиров на скоростных катерах. На них можно будет добраться до основных туристических курортов на адриатическом побережье страны.

Подобную услугу уже предлагают в Стамбуле и в других городах по всему миру. В Хорватии она будет предоставляться в летний период, во время наибольшего наплыва туристов.

[Давор Тремач, глава Uber в юго-восточной Европе]:

«У нас есть два вида катеров Uber: до 8 и до 12 пассажиров. Люди могут путешествовать между островами: провести день на пляже, в ресторане, а потом вернуться в место отправления. Они также могут использовать катер Uber для трансфера. Например, если они прибыли в аэропорт города Сплит, они могут поехать на катере Uber на остров Хвар или Брач, где они остановились».

Перевозку на скоростных катерах здесь давно предлагают и другие компании. UberBOAT составит им немалую конкуренцию.

Заказать услугу через приложение можно будет в городах Сплит и Дубровник, а также на острове Хвар.

Что касается стоимости, то, например, с острова Хвар до города Сплит поездка обойдётся приблизительно в 400 долларов США. Расстояние между ними около 54 километров.

Пассажиры смогут сами составлять маршрут. Ещё один вариант: купить отдельное место в катере.

[Давор Тремач, глава Uber в юго-восточной Европе]:

«Хорватия — идеальное место для катеров Uber. У нас более 1200 островов, служба Uber также работает в шести, почти в шести хорватских городах. В нашу страну каждый год приезжает 16 миллионов туристов, и они привыкли использовать Uber».

Хорватия — популярное туристическое направление Европы. Доходы от туризма — это 18% ВВП страны.