Эммануэль Макрон в обращении к парламенту пообещал радикальные реформы

В понедельник новый президент Франции Эммануэль Макрон выступил с первым обращением к парламенту. Он сказал законодателям обеих палат, которые специально собрались по этому случаю в Версале, что хочет сократить число депутатов на треть. По его словам, это поможет более эффективно управлять страной.

Эммануэль Макрон планирует упростить взаимодействие между двумя палатами парламента, а также сделать избирательную систему более пропорциональной. Кроме того, уже осенью этого года он намерен отменить режим чрезвычайного положения в стране.

Президент также сказал, что если его реформы не утвердят, то он проведёт референдум.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Эти реформы будут представлены на голосование. Но, если необходимо, я вынесу их на суд граждан на референдуме. Нам нужно восстановить связи между французами и республикой, которые были разорваны механическим управлением».

Он также призвал законодателей отказаться от формального подхода к политике.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Сегодня мы должны быть готовы признать, что строительство Европы протекает вяло из-за бюрократии и растущего скептицизма. Я твёрдо верю в Европу, но мне кажется, что скептицизм часто оправдан. Вот почему я предлагаю сделать шаг назад, перестать опираться на программы действий, графики и сложную специальную терминологию. Это десятилетие было жестоким по отношению к Европе. Мы справились с кризисами, но сбились с пути».

Тем временем три партии, включая леворадикальную, бойкотировали речь президента. Они собрались на протест в Париже.

Оппоненты президента обвинили его в том, что тот ведёт себя слишком высокомерно, собрав всех в Версальском дворце. Они также заявляют, что в стране устанавливается «президентская монархия».

Напомним, по результатам парламентских выборов партия президента «Вперёд, Республика!» получила 350 из 577 мест в Национальном собрании.