Эммануэль Макрон в обращении к парламенту пообещал радикальные реформы

Эммануэль Макрон планирует упростить взаимодействие между двумя палатами парламента, а также сделать избирательную систему более пропорциональной. Кроме того, уже осенью этого года он намерен отменить режим чрезвычайного положения в стране.
Президент также сказал, что если его реформы не утвердят, то он проведёт референдум.
[Эммануэль Макрон, президент Франции]:
«Эти реформы будут представлены на голосование. Но, если необходимо, я вынесу их на суд граждан на референдуме. Нам нужно восстановить связи между французами и республикой, которые были разорваны механическим управлением».
Он также призвал законодателей отказаться от формального подхода к политике.
[Эммануэль Макрон, президент Франции]:
«Сегодня мы должны быть готовы признать, что строительство Европы протекает вяло из-за бюрократии и растущего скептицизма. Я твёрдо верю в Европу, но мне кажется, что скептицизм часто оправдан. Вот почему я предлагаю сделать шаг назад, перестать опираться на программы действий, графики и сложную специальную терминологию. Это десятилетие было жестоким по отношению к Европе. Мы справились с кризисами, но сбились с пути».
Тем временем три партии, включая леворадикальную, бойкотировали речь президента. Они собрались на протест в Париже.
Оппоненты президента обвинили его в том, что тот ведёт себя слишком высокомерно, собрав всех в Версальском дворце. Они также заявляют, что в стране устанавливается «президентская монархия».
Напомним, по результатам парламентских выборов партия президента «Вперёд, Республика!» получила 350 из 577 мест в Национальном собрании.