04 июля 2017

УВКБ ООН призывает страны ЕС не отворачиваться от беженцев

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УВКБ ООН призывает страны Евросоюза разделять с Италией ответственность за мигрантов. В этом году почти 85 тысяч человек достигли итальянских берегов либо были спасены в море. Это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

Представитель УВКБ ООН Венсан Кошетель заявил, что власти европейских стран не должны препятствовать высадке на своих территориях спасённых в море беженцев.

[Венсан Кошетель, представитель УВКБ ООН]:
«Нам нужен компромисс и международное сотрудничество. Нереально, чтобы только одна Италия позволяла высадку всех беженцев. Это бесперспективно и нелогично. Поэтому необходимо, чтобы другие страны присоединились к Италии и разделили эту ответственность».

Кошетель также призвал Совет Безопасности ООН и Европейский союз ввести санкции против известных торговцев людьми, которые занимаются преступным бизнесом в Ливии. Каждый день в эту североафриканскую страну прибывают беженцы из Восточной и Западной Африки. Все они надеются добраться до Европы.

[Венсан Кошетель, представитель УВКБ ООН]:
«Некоторые страны мира покупают контрабандную нефть в Ливии, в тех же регионах, где покровительствуют торговцам людьми. Поэтому Европа и другие страны должны прекратить закупать контрабандную нефть в Ливии».

Также, по мнению Кошетеля, необходимо заморозить банковские счета торговцев людьми из Ливии и ввести для них запрет на въезд в другие страны.

Африканские беженцы с 2015 года чаще используют так называемый итальянский маршрут. Они добираются до берегов Италии по Средиземному морю. Но прежде им нужно пересечь Сахару и попасть в Ливию, которая стала своеобразным перевалочным пунктом для мигрантов. В пути, да и в самой Ливии, преступные группировки часто вымогают у беженцев деньги либо продают их в рабство.

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