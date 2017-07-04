04 июля 2017

Северная Корея снова запустила баллистическую ракету

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Северная Корея во вторник снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Пуск произвели с полигона в северной части провинции Пхёнан-Пукто в 9:40 утра по местному времени. Об этом сообщили в южнокорейском генштабе.

[Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи]:
«Мы не исключаем того, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Если выяснится, что это так, то мы примем ответные меры».

Ракета летела около 40 минут и, преодолев расстояние в 930 километров, упала в исключительной экономической зоне Японии.

[Ёсихидэ Суга, главный секретарь Кабинета министров Японии]:
«Этот запуск баллистической ракеты представлял собой серьёзную угрозу безопасности самолётов и судов в этом районе, а также является явным нарушением резолюции ООН. Япония выражает Северной Корее свой решительный протест, и мы не можем принять её регулярных провокаций».

Отреагировал на действия Пхеньяна и президент США Дональд Трамп. В своём Twitter он написал: «Северная Корея только что запустила очередную ракету. Этому парню больше нечем заняться? Не верится, что Южная Корея и Япония будут и дальше это терпеть. Может быть, Китай сделает в отношении КНДР свой решительный шаг и покончит с этим абсурдом раз и навсегда».

Запуск ракеты был произведён за несколько дней до начала саммита «Большой двадцатки» в Германии. На нём США, Китай, Япония и Южная Корея, как ожидается, будут обсуждать новые меры по сдерживаю ядерных и ракетных амбиций Пхеньяна. Саммит запланирован на 7 и 8 июля.

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