Жительница Калифорнии съела 21 гамбургер за 10 минут

Ежегодный Чемпионат по скоростному поеданию гамбургеров прошёл в Вашингтоне. За поглощение булочек с мясными котлетами принимаются сразу 14 участников.

Победительницей конкурса вышла Молли Скайлер — жительница Калифорнии и мать четверых детей. За десять минут съела 21 гамбургер. В прошлом году титул чемпиона также достался ей.

[Молли Скайлер, победительница конкурса]:

«Кажется, в прошлом году я съела 26 или 27 штук. Но в этих так много булки, слишком много».

Зрители с восторгом следили за состязанием.

[зритель]:

«Нам очень понравилось. Это выглядит потрясающе и удивительно».

Некоторые участники конкурса говорят, на победу и не рассчитывали, просто захотелось гамбургеров.

[Джеймс Финей, участник конкурса]:

«Я надеялся съесть хотя бы шесть, поэтому рад, что добрался до седьмого. Семь – счастливое число».

Правда, за конкурсанта волновалась его девушка. Боялась, что парень переест.

[Рэйчел Талер, девушка конкурсанта]:

«Я немного беспокоилась, думала, вдруг его затошнит. Мы надеялись, что его не вырвет, и всё прошло нормально. Так что мы очень рады».

Ну а чемпионка по поеданию гамбургеров Молли Скайлер забрала денежный приз в размере полутора тысяч долларов.