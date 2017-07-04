Жительница Калифорнии съела 21 гамбургер за 10 минут

Победительницей конкурса вышла Молли Скайлер — жительница Калифорнии и мать четверых детей. За десять минут съела 21 гамбургер. В прошлом году титул чемпиона также достался ей.
[Молли Скайлер, победительница конкурса]:
«Кажется, в прошлом году я съела 26 или 27 штук. Но в этих так много булки, слишком много».
Зрители с восторгом следили за состязанием.
[зритель]:
«Нам очень понравилось. Это выглядит потрясающе и удивительно».
Некоторые участники конкурса говорят, на победу и не рассчитывали, просто захотелось гамбургеров.
[Джеймс Финей, участник конкурса]:
«Я надеялся съесть хотя бы шесть, поэтому рад, что добрался до седьмого. Семь – счастливое число».
Правда, за конкурсанта волновалась его девушка. Боялась, что парень переест.
[Рэйчел Талер, девушка конкурсанта]:
«Я немного беспокоилась, думала, вдруг его затошнит. Мы надеялись, что его не вырвет, и всё прошло нормально. Так что мы очень рады».
Ну а чемпионка по поеданию гамбургеров Молли Скайлер забрала денежный приз в размере полутора тысяч долларов.