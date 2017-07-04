В Китае расширяется цензура в Интернете

Китайские блогеры, люди искусства и работники сферы кинематографа обеспокоены цензурой в Интернете. Они опасаются, что ужесточение контроля за информацией в сети может коснуться и их.

Профессиональная ассоциация распространяет новые директивы. Теперь проверять будут всё: от художественных и документальных фильмов до спортивных программ. Все материалы должны соответствовать так называемым «ключевым социалистическим ценностям».

Обещают блокировать любой контент, в котором даже вскользь упоминается, например, наркомания, или же слишком откровенно проявляются чувства взаимной симпатии.

Как ожидается, будут затронуты и крупные, и мелкие ресурсы: от соцсети Weibo до небольших онлайн-сообществ.

Интернет-цензура в Китае существует давно. Нынешний президент Си Цзиньпин, похоже, не собирается её ослаблять.

Так, недавно в китайском интернете закрыли около 90 сайтов, на которых писали слухи, сплетни и новости о шоу-бизнесе. После этого власти обвинили в том, что они пытаются ещё больше ужесточить контроль над обществом.

В ноябре прошлого года в стране приняли закон в сфере кибербезопасности. Согласно нему, все интернет-провайдеры Китая должны быть готовы по первому требованию заблокировать любую информацию, которую власти сочтут нежелательной.

В Китае блокируются такие социальные сети, как Facebook или Twitter, а также поисковик Google и онлайн-энциклопедия Википедия.

В китайских поисковиках результаты фильтруются по «чувствительным» темам и словам. Так, китайцы до сих пор не могут найти в сети информацию, к примеру, о жестоком подавлении студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, о репрессиях духовного движения Фалуньгун и о тибетском вопросе.

Кроме того, власти держат целую армию блогеров, которые за плату пишут положительные комментарии о государственной политике КНР.