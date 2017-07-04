Модный дом Dior отметил 70-летие показом в Париже

Коллекция осень-зима 2017-2018 модного дома Christian Dior. Её представили в Париже. Неприступная и уверенная в себе красавицаобраз, который Диор создавал для женщины середины XX века. Сегодня, в 70-летнюю годовщину модного дома, этому образу отдают дань уважения.

Автор коллекции — нынешний креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. Модели дефилируют под открытым небом у одного из парижских отелей.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Christian Dior]:

«Кристиан Диор был очень сильным дизайнером повседневной одежды. В нашей коллекции, как видите, много жакетов, пальто, блузок. Все эти элементы я перевожу на свой собственный язык, а также язык нашего времени. Иногда блузка превращается в комбинезон. Но главное, что мы хотим перевести — это ДНК и код Dior, чтобы он подходил всем женщинам».

К 70-летию модного дома также открывается выставка, на которой расскажут историю Dior.

[Сидни Толедано, генеральный директор Christian Dior]:

«Господин Диор много путешествовал, приезжал в США, Южную Америку, Японию. То есть он ездил по миру, и эта традиция продолжается в Dior уже 70 лет. Мы не только везде путешествуем, но и привозим пять континентов в Париж».

Показ посетили многие знаменитости, включая певицу Селин Дион.

[Селин Дион, певица]:

«Я люблю моду, всю жизнь её люблю. Это часть того, что я делаю, я певица, поэтому мне нужна мода, чтобы выступать. Чтобы выступать хорошо, нужна мода. Так что посмотрим, что они предложат сегодня».

По случаю юбилея Dior также открыл для журналистов двери своих производственных студий.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Christian Dior]:

«Когда я изучала архивы — обнаружила одну книгу о господине Диоре. Меня удивило то, что его бренд стал международным, поскольку он объездил со своей коллекцией весь мир. Он на самом деле хотел узнать женщин во всех уголках Земли».

Итальянка Мария Грация Кьюри — первая в истории бренда женщина, занявшая пост креативного директора.