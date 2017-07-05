В Австралии собаки-доноры сдают кровь для собратьев

Этих собак теперь связывает нечто большее, чем дружба. Двухлетняя Роо пожертвовала свою кровь для спасения Алоу. Это помогло второй собаке выжить.

Ветеринарная клиника в Канберре оказывает скорую помощь животным. При чрезвычайных ситуациях часто необходимо переливание крови. Специалисты решили создать банк крови для собак.

[Талета Хомпас, ветеринар]:

«Когда нужна кровь, то получить её надо быстро. Нет времени искать донора, делать забор, а потом переливать. Она нужна под рукой и должна быть готова к работе».

Ветеринары призвали владельцев собак приводить своих питомцев для сдачи крови. Процедура длится всего 5-10 минут. Теперь в клинике надеются, что у них появятся и кошки-доноры.

[Талета Хомпас, ветеринар]:

«Наша мечта – создать в будущем полноценный банк крови, в котором будет хранится кровь и собак, и кошек. Её смогут брать другие ветеринарные клиники региона».

В ветеринарную больницу неотложной помощи в Канберре регулярно приводят 35 собак-доноров. Владельцы немного жалеют своих питомцев, но всё же хотят и дальше помогать тяжёлым пациентам клиники.