Вена может попасть в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой

Более 15 миллионов человек посетили столицу Австрии в прошлом году, чтобы посмотреть на знаменитые памятники архитектуры. Например, Собор Святого Стефана и дворец Хофбург.

Старый город Вены – это уникальное сочетание архитектуры в стиле средневековья, ренессанса и барокко. В 2001 году ЮНЕСКО добавила его в список Всемирного культурного наследия.

Но теперь Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры хочет добавить этот район в другой список. Он включает объекты, которые находятся под угрозой.

Главную опасность, по мнению ООН, представляет проект по строительству высокоэтажного дома на месте старого отеля Intercontinental. Он включает сам отреставрированный отель, а также элитный жилой комплекс.

[Габриель Эшиг, генеральный директор ЮНЕСКО в Австрии]:

«Мы в течение пяти лет пытались объяснить Австрии требования и дошли до той точки, когда переговоры вести бесполезно. Кроме того, власти Вены перед встречей ЮНЕСКО утвердили план строительства. Решение закреплено, поэтому мы больше не можем тянуть».

ЮНЕСКО требует, чтобы высоту здания сократили до 43 метров. Изначально оно должно было быть 75-метровым. Согласно нынешнему плану его высота составит 66-метров.

[Кристоф Кюн, профессор архитекторы в Университете Вены]:

«Это здание – катастрофа городского планирования и катастрофа для культурного центра».

Когда Вену добавляли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, город обязался выполнять все правила по защите старинной архитектуры. Они, помимо прочего, запрещают строить дома выше уже существующих, а также возводить многоэтажные здания в центре города.

Впрочем, глава Управления городского планирования Вены говорит, что эти правила необязательные.

[Томас Мадрайтер, глава Управления городского планирования Вены]:

«Город Вена никогда не соглашался не строить домов выше 43 метров».

Власти надеются найти компромисс.

Окончательное решение о том, добавлять ли Вену в список мест, находящихся под угрозой, примут на этой неделе в Кракове. Там до 12 июля проходит встреча комитета ЮНЕСКО по вопросам Всемирного наследия.