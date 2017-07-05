Взрыв на швейной фабрике в Бангладеш: 10 погибших

[Дилип Кумар Гош, пожарный]:
«9 тел мы обнаружили на месте и один человек скончался в больнице. Наше пожарное подразделение до сих пор здесь, и спасательная операция продолжается».
[Мостафа, работник фабрики]:
«Я был в магазине снаружи и вдруг услышал громкий звук. Подошёл ближе к зданию фабрики и увидел кучу обломков и — как рабочие разбегаются во все стороны. Потом приехали спасатели».
В день трагедии фабрика была закрыта для основного производства в честь празднования Рамадана. Это помогло избежать большего числа жертв. Но в здании находились техники.
[Моршед Ахмед, работник фабрики]:
«Нас было пятеро, мы работали рядом с котлом. Вдруг я услышал громкий звук и потерял сознание. Через несколько мгновений очнулся и закричал. Потом увидел друзей под завалами. Мою ногу тоже придавило столбом. Я как-то смог её вызволить и таким образом выжил».
Число жертв может возрасти. Не всех работников смогли найти.
[Назмул Ислам, брат пропавшего без вести рабочего]:
«После инцидента с вечера понедельника ищу своего старшего брата и до сих пор не нашёл. Я побывал в нескольких больницах, проверял раненых и погибших, но брата среди них не было».
Фабрика принадлежит одному из крупнейших в мире производителей одежды Multifabs. Компания работает с 1992 года и в прошлом году экспортировала товаров на 70 миллионов долларов.