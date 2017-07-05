05 июля 2017

Взрыв на швейной фабрике в Бангладеш: 10 погибших

| 0
Трагедия в Бангладеш. На швейной фабрике на окраине Дакки взорвался отопительный котёл, в результате чего частично обрушилось четырёхэтажное здание. 10 человек погибли, около 50 пострадали.

[Дилип Кумар Гош, пожарный]:
«9 тел мы обнаружили на месте и один человек скончался в больнице. Наше пожарное подразделение до сих пор здесь, и спасательная операция продолжается».

[Мостафа, работник фабрики]:
«Я был в магазине снаружи и вдруг услышал громкий звук. Подошёл ближе к зданию фабрики и увидел кучу обломков и — как рабочие разбегаются во все стороны. Потом приехали спасатели».

В день трагедии фабрика была закрыта для основного производства в честь празднования Рамадана. Это помогло избежать большего числа жертв. Но в здании находились техники.

[Моршед Ахмед, работник фабрики]:
«Нас было пятеро, мы работали рядом с котлом. Вдруг я услышал громкий звук и потерял сознание. Через несколько мгновений очнулся и закричал. Потом увидел друзей под завалами. Мою ногу тоже придавило столбом. Я как-то смог её вызволить и таким образом выжил».

Число жертв может возрасти. Не всех работников смогли найти.

[Назмул Ислам, брат пропавшего без вести рабочего]:
«После инцидента с вечера понедельника ищу своего старшего брата и до сих пор не нашёл. Я побывал в нескольких больницах, проверял раненых и погибших, но брата среди них не было».

Фабрика принадлежит одному из крупнейших в мире производителей одежды Multifabs. Компания работает с 1992 года и в прошлом году экспортировала товаров на 70 миллионов долларов.

Взрыв на швейной фабрике в Бангладеш: 10 погибшихБританский парламент утвердил досрочные выборыИз плена «Боко харам» освободили 82 девушкиЧисло жертв землетрясения в Гватемале возросло до 5ЕС наложил на Google рекордный штраф в $2,7 млрдВодитель, наехавший на пешеходов на Таймс-сквер, оказался ветераном ВМС СШАИнтерпол объявил в розыск экс-президента ПанамыСицилия: итоги саммита «Группы семи»В теракте в Петербурге погибла известный кукольный дизайнерВ канадской провинции Квебек — историческое наводнение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.