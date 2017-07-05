05 июля 2017

Учёные Перу воссоздали лицо древней правительницы Леди Цао

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Лицо древней правительницы, известной как Леди Цао, воссоздали перуанские учёные. Она жила во времена доколумбовой культуры моче и умерла примерно 1700 лет назад. Её мумию обнаружили в 2005 году. Женщина была ростом всего около полутора метров.

[Сальвадор дель Солар, министр культуры Перу]:
«С большим волнением и гордостью я присоединяюсь к специалистам, которые объявляют, что у Леди Цао есть лицо. Оно символизирует лицо Перу и перуанскую культуру».

Учёные просканировали останки тела Леди Цао и её череп. Они также опирались на археологические данные и этнографические исследования.

[Оскар Баррера, учёный]:
«Образ воссоздали с помощью черепа, и он похож на лица людей, живших здесь в то время. Череп позволил понять, какими были глаза, нос и рот. Хотя этот человек жил давно, но мы можем увидеть лицо коренных жителей того времени».

На воссоздание облика Леди Цао потребовалось десять месяцев. Её бюст напечатали на 3D-принтере.

Останки древней жительницы обнаружили недалеко от города Трухильо. По данным исследований, она умерла в 20-25 лет, возможно, при родах или из-за осложнений во время беременности.

На мумии сохранилась кожа, на которой видны многочисленные татуировки. Леди Цао похоронили в короне. Её окружали позолоченные предметы и оружие. Вместе с ней погребли ещё нескольких человек. Богатство захоронения говорит о том, что Леди Цао была либо жрицей, либо правительницей.

Эта находка перевернула представление учёных. Раньше они предполагали, что власть во времена культуры моче принадлежала только мужчинам.

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