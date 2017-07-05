Жан-Клод Юнкер раскритиковал Европарламент за пустые кресла

Пустые кресла вызвали резкую критику председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Он посетил дебаты, на которых нужно было выстроить политику парламента на ближайшие полгода.
[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:
«Европарламент просто смехотворен. Я приветствую тех, кто всё же пришёл на заседание, но здесь всего около 30 депутатов, и это показывает, что парламент несерьёзный. Если бы господин Мускат был госпожой Меркель или господином Макроном, то был бы полный зал!»
Резкие комментарии Юнкера вызвали недовольство председателя Европарламента Антонио Таяни.
[Антонио Таяни, председатель Европарламента]:
«Я прошу вас, господин председатель, проявить больше уважения. Вы можете критиковать парламент, но Комиссия не контролирует парламент, это парламент должен контролировать Комиссию».
Юнкер парировал.
[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:
«Проконтролировать Комиссию пришло всего несколько депутатов. Вы смехотворны».
Потом он добавил.
[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:
«Я больше никогда не приду на подобную встречу. Комиссия находится под контролем парламента, но парламент должен уважать председательствующие маленькие страны, а он этого не делает».
Отметим, 1-го июля председательство в Европарламенте от Мальты перешло к Эстонии.