Жан-Клод Юнкер раскритиковал Европарламент за пустые кресла

В Европейском парламенте во вторник разгорелись жаркие дебаты. И всё из-за того, что большинство депутатов проигнорировали речь премьер-министра Мальты. Джозеф Мускат выступил по случаю окончания шестимесячного председательства Мальты в законодательном органе.

Пустые кресла вызвали резкую критику председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Он посетил дебаты, на которых нужно было выстроить политику парламента на ближайшие полгода.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Европарламент просто смехотворен. Я приветствую тех, кто всё же пришёл на заседание, но здесь всего около 30 депутатов, и это показывает, что парламент несерьёзный. Если бы господин Мускат был госпожой Меркель или господином Макроном, то был бы полный зал!»

Резкие комментарии Юнкера вызвали недовольство председателя Европарламента Антонио Таяни.

[Антонио Таяни, председатель Европарламента]:

«Я прошу вас, господин председатель, проявить больше уважения. Вы можете критиковать парламент, но Комиссия не контролирует парламент, это парламент должен контролировать Комиссию».

Юнкер парировал.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Проконтролировать Комиссию пришло всего несколько депутатов. Вы смехотворны».

Потом он добавил.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Я больше никогда не приду на подобную встречу. Комиссия находится под контролем парламента, но парламент должен уважать председательствующие маленькие страны, а он этого не делает».

Отметим, 1-го июля председательство в Европарламенте от Мальты перешло к Эстонии.