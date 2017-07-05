Ночные Помпеи в таинственном освещении открыли туристам

Легендарный город Помпеи теперь открыт и по ночам. Специалисты создали уникальную систему освещения, которая позволяет взглянуть на древние строения по-новому.

На фоне мрачных очертаний грозного Везувия вдруг открываются взору руины храма Юпитера и триумфальные арки, в таинственных лучах купаются колонны, галереи и статуи. По мнению разработчиков, ночная экскурсия будет наводить посетителей на размышления.

Древнеримский город Помпеи исчез под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия в 79 году. В домах и на улицах погибло примерно 2000 человек. Но многих лава настигла и за пределами Помпеев, поэтому точное число погибших неизвестно.

Впервые часть городской стены Помпеев нашли в конце XVI века. Теперь здесь располагается музей под открытым небом. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Италии. В прошлом году здесь побывало три миллиона 300 тысяч человек. В этом году ожидают ещё больше посетителей.

По данным Министерство культуры Италии, город Помпеи будет открываться по ночам несколько раз в неделю. Ночная экскурсия обойдётся в одиннадцать евро.