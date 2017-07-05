Афганок не пустили в США на конкурс робототехники

Команда афганских девушек готовится принять участие в первой Международной олимпиаде робототехники в Вашингтоне. Но поехать в США они не смогут. Представлять своё творение будут по Skype.

Дело в том, что им отказали в визах.

[Фатима Кадерьян, 14-летняя участница]:

«Мы до сих пор не знаем, почему так произошло. Людям из других стран, которые принимают участие в конкурсе, визы дали».

Шесть девушек начали посещать курсы по робототехнике в январе этого года в провинции Герат. Своего первого робота они сделали уже через две недели. Позже организовали первую в своём роде женскую команду в стране.

[Фатима Кадерьян, 14-летняя участница команды]:

«Будущее предугадать невозможно, но если чего-то хочешь, то можешь этого добиться. Мы надеемся, что наш робот будет участвовать в конкурсе вместе с роботами из других стран».

Чтобы подать заявки на визу в США, девушки преодолели 800 километров до посольства в Кабуле. Отказ они восприняли как оскорбление для всей страны.

[Лида Азизи, 17-летняя участница команды]:

«Все страны могут участвовать в конкурсе, но мы не можем. Это явное оскорбление афганцев».

Робота отправили в США по почте. Он будет участвовать в конкурсе. А команда девушек выйдет на связь по Интернету.

Состязания по робототехнике намечены на 16-18 июля.

Афганистан входит в число стран, где женщинам крайне сложно получить образование или устроиться на работу.