Венгерский фольклор стал вдохновением для новой коллекции Лены Хошек

Неделю моды в Берлине во вторник яркими цветами украсила коллекция Лены Хошек. Австрийка сама не приехала на показ, но передала послание в виде своих нарядов.

Простой, деревенский крой, цветочные принты, орнамент, оборки и ленты — коллекция весна-лето создана под вдохновением от венгерского фольклора. И не только его.

[Томас Кирхграбнер, глава модной студии Хошек]:

«Это микс венгерского фольклора, стиля хиппи, одежды 70-х, бохо-платьев и цыганских мотивов. Я бы назвал этот микс жизнеутверждающим».

Массивные серьги, венки, разноцветные пояса – аксессуары являются неотъемлемой частью яркого образа Хошек.

[Томас Кирхграбнер, глава модной студии Хошек]:

«Лена всегда хотела сделать венгерскую коллекцию. Главным вдохновением было то, что Лена любит фольклор, особенно традиционные венгерские костюмы, и народные костюмы в целом. Они выглядят просто великолепно, превосходный образ».

А вот и завершающий наряд невесты. Многоярусную юбку подчеркивают разноцветные ленты, кружева на рукавах и венок.

После финального прохода моделей на подиум выносят фотографии самой Лены Хошек в положении. На них написано: «Извините, мы решили остаться дома» и «Целую вас из Вены».

Эта неделя моды в Берлине станет последней, которую спонсирует Mercedes Benz. Завершается мероприятие 7 июля.