Венгерский фольклор стал вдохновением для новой коллекции Лены Хошек

Простой, деревенский крой, цветочные принты, орнамент, оборки и ленты — коллекция весна-лето создана под вдохновением от венгерского фольклора. И не только его.
[Томас Кирхграбнер, глава модной студии Хошек]:
«Это микс венгерского фольклора, стиля хиппи, одежды 70-х, бохо-платьев и цыганских мотивов. Я бы назвал этот микс жизнеутверждающим».
Массивные серьги, венки, разноцветные пояса – аксессуары являются неотъемлемой частью яркого образа Хошек.
[Томас Кирхграбнер, глава модной студии Хошек]:
«Лена всегда хотела сделать венгерскую коллекцию. Главным вдохновением было то, что Лена любит фольклор, особенно традиционные венгерские костюмы, и народные костюмы в целом. Они выглядят просто великолепно, превосходный образ».
А вот и завершающий наряд невесты. Многоярусную юбку подчеркивают разноцветные ленты, кружева на рукавах и венок.
После финального прохода моделей на подиум выносят фотографии самой Лены Хошек в положении. На них написано: «Извините, мы решили остаться дома» и «Целую вас из Вены».
Эта неделя моды в Берлине станет последней, которую спонсирует Mercedes Benz. Завершается мероприятие 7 июля.