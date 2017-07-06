«Цунами» токсичной воды убило растения и животных в израильской пустыне

[Одед Нетцер, эколог из Министерства экологии Израиля]:
«Как видите, расстояние – 25 километров, можно увидеть последствия разлива, урон очень большой. Здесь видна только небольшая часть».
Токсичная вода хлынула по руслу пересохшей реки Ашалим. Произошло это после обрушения участка 60-метровой стены отстойника. Она удерживала около 100 тысяч кубических метров высококислотной воды.
Жидкость уничтожила всё живое на своём пути и скопилась в углублении в нескольких километрах от Мёртвого моря. Даже спустя несколько дней после разлива дышать здесь невозможно, воздух заполнен кислотными парами.
[Одед Нетцер, эколог из Министерства экологии Израиля]:
«Все растения и животные, которые оказались на пути этого цунами, огромного кислотного цунами, очень пострадали и, возможно, погибли. Также очень загрязнена почва. Это масштабная экологическая катастрофа».
Министерство экологии Израиля начало уголовное расследование в отношении владельца фабрики Israel Chemicals, которой принадлежит отстойник. Предприятие – ведущий в стране производитель калийных удобрений.
Директор компании пока не сообщил, как скажется расследование на работе завода. В своём заявлении он сказал, что держит круглосуточную связь с правительством и готов выделить любые деньги на очистку русла реки.