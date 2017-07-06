«Цунами» токсичной воды убило растения и животных в израильской пустыне

[Одед Нетцер, эколог из Министерства экологии Израиля]:

«Как видите, расстояние – 25 километров, можно увидеть последствия разлива, урон очень большой. Здесь видна только небольшая часть».

На юге Израиля оценивают масштабы разлива токсичной воды. Коричневое выжженное пятно протянулось более чем на 20 километров. Эксперты считают, что на очистку территории уйдут годы.

Токсичная вода хлынула по руслу пересохшей реки Ашалим. Произошло это после обрушения участка 60-метровой стены отстойника. Она удерживала около 100 тысяч кубических метров высококислотной воды.

Жидкость уничтожила всё живое на своём пути и скопилась в углублении в нескольких километрах от Мёртвого моря. Даже спустя несколько дней после разлива дышать здесь невозможно, воздух заполнен кислотными парами.

[Одед Нетцер, эколог из Министерства экологии Израиля]:

«Все растения и животные, которые оказались на пути этого цунами, огромного кислотного цунами, очень пострадали и, возможно, погибли. Также очень загрязнена почва. Это масштабная экологическая катастрофа».

Министерство экологии Израиля начало уголовное расследование в отношении владельца фабрики Israel Chemicals, которой принадлежит отстойник. Предприятие – ведущий в стране производитель калийных удобрений.

Директор компании пока не сообщил, как скажется расследование на работе завода. В своём заявлении он сказал, что держит круглосуточную связь с правительством и готов выделить любые деньги на очистку русла реки.