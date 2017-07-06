06 июля 2017

Беспрецедентно сильные дожди обрушились на юг Японии

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Небывало сильные дожди на юге Японии. Осадков выпало в два раза больше, чем обычно в июле. Реки вышли из берегов, вода угрожает жилым домам на острове Кюсю. Более 550 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Сообщается о, по меньшей мере, 15 пропавших без вести. Три человека пострадали.

[Ясуси Кадзивара, сотрудник Метеоагентства Японии]:
«Дожди беспрецедентно сильные. Это чрезвычайная ситуация, и мы столкнулись с серьёзной опасностью».

[Ёсихидэ Суга, генсекретарь Кабинета министров Японии]:
«Вероятность дождей сохраняется. Призываю всех жителей Японии следить за информацией о погоде по радио и телевизору».

Страдают префектуры Фукуока и Оита. На помощь людям направлены около 7,5 тысяч полицейских, военных и спасателей. Задействовано 50 вертолётов.

[Ясуси Кадзивара, сотрудник Метеоагентства Японии]:
«Пожалуйста, следуйте предписаниям об эвакуации. Не приближайтесь к опасным местам. Если вы уже оказались в ситуации, когда не можете эвакуироваться, примите все меры безопасности — идите на второй этаж или взберитесь на самую высокую точку в доме».

Напомним, на днях сильное наводнение обрушилось и на Китай. Погибли десятки человек.

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