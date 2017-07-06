Беспрецедентно сильные дожди обрушились на юг Японии

[Ясуси Кадзивара, сотрудник Метеоагентства Японии]:

«Дожди беспрецедентно сильные. Это чрезвычайная ситуация, и мы столкнулись с серьёзной опасностью». [Ёсихидэ Суга, генсекретарь Кабинета министров Японии]:

«Вероятность дождей сохраняется. Призываю всех жителей Японии следить за информацией о погоде по радио и телевизору».

Небывало сильные дожди на юге Японии. Осадков выпало в два раза больше, чем обычно в июле. Реки вышли из берегов, вода угрожает жилым домам на острове Кюсю. Более 550 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Сообщается о, по меньшей мере, 15 пропавших без вести. Три человека пострадали.

Страдают префектуры Фукуока и Оита. На помощь людям направлены около 7,5 тысяч полицейских, военных и спасателей. Задействовано 50 вертолётов.

[Ясуси Кадзивара, сотрудник Метеоагентства Японии]:

«Пожалуйста, следуйте предписаниям об эвакуации. Не приближайтесь к опасным местам. Если вы уже оказались в ситуации, когда не можете эвакуироваться, примите все меры безопасности — идите на второй этаж или взберитесь на самую высокую точку в доме».

Напомним, на днях сильное наводнение обрушилось и на Китай. Погибли десятки человек.