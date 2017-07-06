Беспрецедентно сильные дожди обрушились на юг Японии

[Ясуси Кадзивара, сотрудник Метеоагентства Японии]:
«Дожди беспрецедентно сильные. Это чрезвычайная ситуация, и мы столкнулись с серьёзной опасностью».
[Ёсихидэ Суга, генсекретарь Кабинета министров Японии]:
«Вероятность дождей сохраняется. Призываю всех жителей Японии следить за информацией о погоде по радио и телевизору».
Страдают префектуры Фукуока и Оита. На помощь людям направлены около 7,5 тысяч полицейских, военных и спасателей. Задействовано 50 вертолётов.
[Ясуси Кадзивара, сотрудник Метеоагентства Японии]:
«Пожалуйста, следуйте предписаниям об эвакуации. Не приближайтесь к опасным местам. Если вы уже оказались в ситуации, когда не можете эвакуироваться, примите все меры безопасности — идите на второй этаж или взберитесь на самую высокую точку в доме».
Напомним, на днях сильное наводнение обрушилось и на Китай. Погибли десятки человек.