На парламент Венесуэлы напали сторонники Мадуро

Люди под защитой военных пытаются покинуть здание Национальной ассамблеи Венесуэлы. Слышны взрывы и звук бьющегося стекла. В среду на парламент, в котором большинство — у оппозиции, напали сторонники действующего президента страны Николаса Мадуро. В это время глава государства выступал на военном параде по случаю Дня независимости.

Как сообщается, группа проправительственных протестующих сначала собралась у здания Ассамблеи. Потом некоторые ворвались внутрь и начали нападать на депутатов, бросая в них палки и камни. Несколько человек получили ранения.

Председатель парламента Хулио Борхес сказал, что 350 политиков, журналистов и гостей оставались в осаде до позднего вечера.

[Хулио Борхес, председатель Национального собрания]:

«Более 350 человек сегодня стали заложниками. Среди них 108 работников СМИ: журналисты и технический персонал, которые стали свидетелями случившегося. Кроме депутатов и журналистов там были специальные гости, ректоры университетов, академики и иностранцы». [Румибар Норьега, гостья Национальной ассамблеи]:

«Мы хотели, чтобы это прекратилось, хотели выйти и пойти домой. Мы не убийцы, как они. Они бросали в нас взрывчатые вещества, бутылки, а службы безопасности ничего не делали. Где же власти?»

Оппозиция Венесуэлы требует досрочных выборов, чтобы положить конец социалистическому правлению и вывести страну из экономического кризиса. Мадуро же говорит, что оппозиция пытается совершить переворот под руководством США.

Президент осудил нападение на Национальное собрание, назвав его «странным». Он также пообещал провести расследование. При этом он призвал оппозицию рассказать о насилии, которое совершает она.

Уже много недель в стране не утихают антиправительственные протесты. В результате стычек с полицией погибло около 90 человек.

Люди требуют от Мадуро уйти в отставку. Они обвиняют его в том, что он развалил экономику и при этом пытается узурпировать власть.