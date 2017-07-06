США готовы применить силу в отношении Северной Кореи

Такое заявление она сделала на заседании Совета Безопасности ООН в ответ на недавний запуск Пхеньяном баллистической ракеты.
[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:
«Одна из наших возможностей – это наша военная сила. Если будет необходимо, мы к ней прибегнем. Но мы бы предпочли не двигаться в этом направлении».
Вашингтон планирует в ближайшее время подготовить новую резолюцию в отношении КНДР с более жёсткими санкциями. США также объявили, что готовы ограничить торговлю с теми странами, которые продолжают поставлять товары в КНДР в обход санкций.
Поддержали ужесточение мер также Франция и Великобритания.
[Франсуа Делатр, постоянный представитель Франции при ООН]:
«Мы с нашими партнёрами хотим принять в Совете Безопасности резолюцию, включая новые более широкие и более действенные меры. Мы также хотим соответствующих действий со стороны Европейского союза».
[Мэтью Райкрофт, постоянный представитель Великобритании при ООН]:
«На фоне этих провокаций мы должны действовать более жёстко. Соединённое Королевство поддерживает новые ограничительные меры в ответ на незаконные действия. Совет Безопасности должен начать немедленно действовать, чтобы этого достичь».
Между тем, Россия призвала к диалогу.
[Владимир Сафронков, постоянный представитель России при ООН]:
«Для нас совершенно ясно, что любые попытки оправдать силовое решение неприемлемы. Они приведут к непредсказуемым последствиям в регионе. Также неприемлемы попытки экономического удушения Северной Кореи».
Представители Китая и России также призвали США остановить развёртывание на территории Южной Кореи системы противоракетной обороны THAAD («Тэд»).
Россия и Китай не могут нормализовать отношения с развитыми странами, а предлагают сделать это с ‘тоталитарной сектой’ во главе с безумцем! Власть, которая не сменяется или передается по наследству, со временем вырождается и идет на крайность — именно это и произошло в КНДР! И если Путин не пойдет на решение проблемы ПРО, то то же произойдет и в России…
Именно потому, что существует реальная опасность превращения России в страну-изгоя, Трамп при встрече с Путиным на G20 должен предложить Путину инициировать решение проблемы ПРО, и не отклоняться от него! А если Путин откажется, то США и их союзники должны сделать это без России! И тогда, Путин или одумается, или уйдет в отставку, т.к. погибать из-за него не захотят даже ‘лично преданные’…