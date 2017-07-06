США готовы применить силу в отношении Северной Кореи

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в среду сказала, что действия Северной Кореи не оставляют возможности для дипломатического решения конфликта. Она также добавила, что Соединённые Штаты готовы применить силу, чтобы защитить себя и своих союзников.

Такое заявление она сделала на заседании Совета Безопасности ООН в ответ на недавний запуск Пхеньяном баллистической ракеты.

[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Одна из наших возможностей – это наша военная сила. Если будет необходимо, мы к ней прибегнем. Но мы бы предпочли не двигаться в этом направлении».

Вашингтон планирует в ближайшее время подготовить новую резолюцию в отношении КНДР с более жёсткими санкциями. США также объявили, что готовы ограничить торговлю с теми странами, которые продолжают поставлять товары в КНДР в обход санкций.

Поддержали ужесточение мер также Франция и Великобритания.

[Франсуа Делатр, постоянный представитель Франции при ООН]:

«Мы с нашими партнёрами хотим принять в Совете Безопасности резолюцию, включая новые более широкие и более действенные меры. Мы также хотим соответствующих действий со стороны Европейского союза». [Мэтью Райкрофт, постоянный представитель Великобритании при ООН]:

«На фоне этих провокаций мы должны действовать более жёстко. Соединённое Королевство поддерживает новые ограничительные меры в ответ на незаконные действия. Совет Безопасности должен начать немедленно действовать, чтобы этого достичь».

Между тем, Россия призвала к диалогу.

[Владимир Сафронков, постоянный представитель России при ООН]:

«Для нас совершенно ясно, что любые попытки оправдать силовое решение неприемлемы. Они приведут к непредсказуемым последствиям в регионе. Также неприемлемы попытки экономического удушения Северной Кореи».

Представители Китая и России также призвали США остановить развёртывание на территории Южной Кореи системы противоракетной обороны THAAD («Тэд»).