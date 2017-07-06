На массовую фитнес-тренировку в Лондоне собрались почти 4000 человек

[Джо Викс, фитнес-тренер]:

«Я и не думал, что мы приблизимся к такой цифре. Предыдущий мировой рекорд – 3600 человек. У нас получилось всего-то человек на 200 больше. Но когда я увидел, что столько людей тренируются, меня это вдохновило».

Популярный фитнес-тренер Джо Викс установил новый рекорд Гиннесса по самой массовой тренировке под открытым небом. В Гайд-парке, несмотря на жару, собрались 3804 человека. Предыдущий рекорд – 3687 человек.

Викс специализируется на высокоинтенсивных интервальных тренировках. У него уже почти два миллиона последователей, которые занимаются по видео в интернете. Такие тренировки, по словам специалистов, помогают быстрее скинуть лишний вес, укрепить мышцы и развить выносливость.

Кроме того, тренер пишет книги о здоровом питании. Он также ведёт передачу на одном из британских телеканалов.

[Джо Викс, фитнес-тренер]:

«Всей своей деятельностью и этим мероприятием я хочу вдохновить побольше людей двигаться, заниматься спортом, готовить здоровую пищу. И я очень горжусь тем, что сюда пришло так много людей».

Джо Викс считает, что начать тренировки никогда не поздно. При этом необязательно ходить в спортивный зал. Достаточно заниматься дома или в парке.