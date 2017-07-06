В Эквадоре 16 собак-полицейских вышли на пенсию

[Иван Аяла, директор тренировочного центра для собак]:

«Две наши собаки – Кирио и Кира, проявили себя в тяжёлые времена, когда страна пострадала от землетрясения. Им было по семь лет, но несмотря на возраст, они отправились в самую горячую точку и спасали людей».

Шестнадцать собак, служащих в полиции Эквадора, в последний раз надели форму. Эти верные и бесстрашные помощники достигли пенсионного возраста и уходят на покой. Провожают собак со всеми почестями. Вспоминают об их героических поступках.

Собаки-полицейские подразделения К-9, помимо спасения людей, ищут наркотики и запрещённые вещества, а также помогают в охране порядка. Во время церемонии отдали дань уважения и тем животным, которые погибли на службе.

После соблюдения всех формальностей собаки-пенсионеры сдают жетоны и снимают форму. Впереди — размеренная жизнь в приёмных семьях. Полицейские с грустью расстаются со своими верными напарниками.

[полицейский]:

«Очень больно, потому что из-за личных обстоятельств я не могу забрать его домой. Но я рад, что он будет жить у хороших людей. Я знаю их».

Стать владельцем полицейской собаки непросто. Новых хозяев тщательно проверяют. Выбирают лучшие семьи.

[новый владелец полицейской собаки]:

«Мы не спали, переживали — отдадут ли его нам. Эмоции поутихли, когда сказали, что будут выбирать лучшие варианты. Ожидание было тяжким, но в итоге вызвали нас. Мы здесь и счастливы».

Некоторых собак забрали фермеры, и они будут жить за пределами столицы. Ну а полицейские намерены навещать своих прежних напарников.