Туризм Ливана восстанавливается в отличие от соседних стран

Знаменитая улица Хамра в Бейруте снова многолюдна. После нескольких нестабильных лет в Ливан возвращаются туристы.

Один посетитель из Ирака говорит, что рад сюда приезжать.

[Али Абдул Карим, турист из Ирака]:«Люди здесь благородные и честные. Мы, иракцы, выражаем вам благодарность. Для нас честь быть среди ливанцев».

Туристическая индустрия Ливана — на подъёме. Но частично это происходит из-за упадка в соседних ближневосточных странах.

Ещё четыре года назад прорехи во внутренней безопасности и боевые действия в соседней Сирии заставили многих туристов отказаться от Ливана. Их привлекали более стабильные Турция и страны Персидского залива. Однако теперь ситуация изменилась на противоположную.

За год ливанские политики назначили президента, сформировали правительство и согласились провести парламентские выборы, которые откладывали с 2013 года. Они также смогли успокоить общественность, которая протестовала из-за коррупции, и наладили вывоз мусора в столице.

Теперь туристическая индустрия осторожно, но стабильно восстанавливается.

[Аведис Гиданьян, министр туризма Ливана]:

«Туристический сезон начался, и по числу прибывающих и броней в отелях мы видим, что есть восстановление».

Глава Ассоциации владельцев отелей Ливана говорит, что его страна – отличное место для посещения.

[Пьер Ашкар, глава Ассоциации владельцев отелей Ливана]:

«Возможно, это самая маленькая туристическая страна в мире, но здесь вам предложат все виды отдыха. У нас есть всё. Есть культурный туризм, исторический, морской». [Себастиан, турист из Германии]:

«Здесь хороший климат, много гостей из разных стран. Тут также хорошая еда, красивый ландшафт. Для меня, жителя Германии, здесь всё новое».

Статистика показывает, что заполняемость отелей по сравнению с прошлым сезоном увеличилась на четверть. Теперь она составляет 65%.