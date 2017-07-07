07 июля 2017

Драка в тюрьме Акапулько: 28 погибших

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28 человек были убиты в ходе драки в тюрьме «Лас-Крусес» в мексиканском Акапулько. Трагедия произошла в блоке для особо опасных преступников. Большинство заключённых скончались в результате побоев и ножевых ранений. Несколько тел нашли обезглавленными.

[Роберто Альварес, представитель службы безопасности штата Герреро]:
«Произошла драка между заключёнными, в результате которой убили 28 человек в трёх разных зонах столовой. Инцидент учинили враждующие тюремные группировки».

Сейчас ситуация в тюрьме — под контролем властей. Территорию также патрулируют с вертолёта. По периметру армия установила кордон — в том числе чтобы не дать собравшимся родственникам заключённых проникнуть на территорию.

[родственница заключённых]:
«Мы хотим узнать, что с нашими родными, но власти молчат. У меня в тюрьме два брата. Плохи дела. Мы думали, что им здесь будет безопаснее, но оказалось не так».

Как и многие другие тюрьмы Мексики, «Лас-Крусес» переполнена. Здесь содержится более 2000 заключённых.

Акапулько — крупнейший город штата Герреро. Когда-то он был одним из самых знаменитых мексиканских курортов, излюбленным местом отдыха звёзд Голливуда. Теперь же стал одним из опаснейших городов мира.

Кровавая потасовка в тюрьме произошла в тот же день, когда в штате Герреро с визитом находился министр внутренней безопасности США Джон Келли.

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