Первый день саммита «Большой двадцатки» начался с новых протестов

Около 100 тысяч протестующих собрались в немецком портовом городе Гамбурге для участия в протестах против саммита «Большой двадцатки». Вечером в четверг здесь горели автомобили и мусорные баки, а также происходили стычки.

А 7 июля, в первый день саммита, протесты вспыхнули с новой силой.

Полиция применяет против демонстрантов водомёты. В общей сложности на охрану порядка в городе направили около 20 тысяч представителей служб безопасности. Однако сдержать агрессивно настроенные группы полностью не удалось. Во многих магазинах города разбиты витрины, на дорогах валяется мусор.

Протесты организовали антиглобалисты. Их представители заявляют, что лидеры сильнейших стран мира не могут решить многих насущных проблем, а также ставят под угрозу мир на планете.

Полиция сообщает, что устраивают беспорядки или потенциально могут их устроить около 8000 протестующих, приехавших в город. Некоторые из демонстрантов не ожидали увидеть столько агрессивно настроенных людей.

[Ева, протестующая]:

«Если честно, мне немного страшно. Мы приехали сюда, но теперь я хочу побыстрее покинуть это место. Но с другой стороны, думаю, люди выходят на улицы неслучайно. В любом случае, я трусиха. Если что-то начнётся, я побыстрее уйду».

Саммит «Большой двадцатки» проходит 7-8 июля. Большинство мировых лидеров уже прибыли на встречу.