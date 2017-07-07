Европарламент призывал прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС

Впрочем, решение необязательное. Его можно воспринять только как призыв. Окончательное слово — за Еврокомиссией и странами-членами. Однако они не спешат портить отношения с Анкарой. Причина – миграционный договор с Турцией, который позволяет эффективно сдержать поток беженцев в Европу.
Голосование в Европарламенте власти Турции раскритиковали.
[Омер Челик, министр Турции по делам ЕС]:
«Мы отрицаем любые предложения прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, поскольку это подрывает кооперацию в вопросах террора, иммиграции и так далее».
Год назад группа турецких военных предприняла неудачную попытку государственного переворота. С тех пор власти арестовали около 50 тысяч человек, ещё 150 тысяч, включая военных, полицейских, учителей и госслужащих, были уволены по подозрению в связях с террористическими группами.
В апреле этого года президент Тайип Эрдоган провёл конституционный референдум и заручился поддержкой большинства. Он собирается реформировать главный закон страны, чтобы наделить себя большими полномочиями. По его словам, только так можно добиться стабильности.
Однако оппоненты считают, что президент пытается узурпировать власть. В четверг в стране вспыхнули протесты после ареста одного из публичных противников Эрдогана.