Переговоры по объединению Кипра потерпели крах

Лидеры разделённого давним конфликтом Кипра так и не смогли прийти к соглашению. Переговоры по объединению острова проходили на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана больше недели.

В четверг к ним присоединился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Однако переговоры всё равно провалились.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«С сожалением сообщаю, что, несмотря на большое желание заключить договор и усилия всех делегаций – греков- и турок-киприотов, Греции, Турции, Великобритании, Евросоюза и, конечно же, Организации Объединённых Наций, – конференция по Кипру завершилась без соглашения».

Главам греческой и турецкой частей Кипра также позвонил вице-президент США, чтобы призвать их «воспользоваться исторической возможностью».

Между тем, стороны так и не достигли взаимопонимания по нескольким спорным вопросам. Генеральный секретарь ООН пока не уточнил, какие именно возникли разногласия. Однако отметил, что они оказались довольно сильными.

Кипр разделён с 1974 года. Тогда турецкие войска воспользовались военным госпереворотом, направленным на объединение с Грецией. Они высадились на Кипре и захватили часть острова. Позже там образовалось самопровозглашённое государство Турецкая Республика Северного Кипра, признанное только Анкарой.

На острове проживает чуть более миллиона человек. Две республики разделяют миротворческие силы ООН. Переговоры по объединению Кипра периодически проходят уже несколько десятилетий. Однако лидеры греков- и турок-киприотов так и не могут договориться по самым ключевым вопросам. Это землевладение, разделение полномочий во власти и проблемы безопасности.