Тайвань: большой торт для большой панды

[Ван Имин, сотрудница зоопарка]:

«Специально к сегодняшнему дню мы сделали зеленый торт, состоящий в основном из листьев бамбука. Мы украсили торт ананасом, виноградом, морковью и вареной кукурузой. Мы желаем Юань Цзай всего наилучшего в следующем году».

На свой четвертый день рождения любимица зоопарка в Тайбэе большая панда Юань Цзай получила большой вкусный подарок – торт из бамбука. Она первая панда, которая родилась на острове.

Поздравить панду приехали посетители со всей Азии. Они поспешили занять лучшие места напротив вольера.

[посетительница зоопарка]:

«Я приехала в Тайбэй в воскресенье, потому что знала, что сегодня день её рождения. Я осталась на один день дольше и пришла посмотреть, как она ест именинный торт. Юань Цзай вышла и немного прогулялась. Она в самом деле очень милая».

Но Юань Цзай только слегка прикоснулась к лакомству. Сотрудники зоопарка отмечают, в последнее время у неё плохой аппетит. Это связано с сезоном спаривания. По их словам, у «дамы» сейчас другие заботы.

Некоторые посетители вспоминают, какой большая панда была в детстве.

[посетительница зоопарка]:

«Хотя вес Юань Цзай уже почти 100 килограммов, но её внешность, морда и поведение напоминают маленького медвежонка. Она ещё маленькая, очень милая, но уже превращается из ребёнка в юную леди».

Юань Цзай родилась 6 июля 2013 года. Её родителей Туань Туань и Юань Юань передал Тайваню Китай в 2008 году. Администрация бывшего президента Ма Инцзю приняла панд в рамках программы обмена. Предыдущее правительство отказалось от мишек в 2005 году, когда Китай впервые озвучил это предложение.