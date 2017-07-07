Первое в мире судно на водороде отправляется в кругосветку из Франции

Министр окружающей среды Франции Николя Юло разбивает бутылку шампанского о борт нового экологичного судна Energy Observer. Осколки летят в воду – значит, впереди удачное плавание.

Этот электрокатамаран – первое в мире судно, работающее на водороде. Прямо из Парижа оно отправляется в кругосветное путешествие. Его цель – показать миру, что морской транспорт тоже может быть безопасным для окружающей среды.

Автор проекта – бывший офицер французского морского флота Викторьен Эруссар.

[Викторьен Эруссар, капитан судна Energy Observer]:

«Проект Energy Observer расскажет о том, что привело к третьей промышленной революции после угля и бензина – о водороде. Именно такие инновации нам нужны. Водород – это чудо, возобновляемая энергия – тоже чудо. При их использовании – нулевые выбросы, нет парниковых газов, мелких частиц, вредных для здоровья».

В кругосветку также отправляется режиссёр-документалист и профессиональный аквалангист Жером Делафосс. Он возглавит экспедицию. Вдохновили его Бертран Пиккар и Жак-Ив Кусто. Первый создал солнечный самолёт Solar Impulsе, второй известен своими исследованиями мирового океана.

[Жером Делафосс, глава экспедиции]:

«Идея в том, что я хочу встретиться со всеми людьми, которые создают инновации на планете, хочу, чтобы они поведали миру свои истории».

Солнечные панели и ветрогенераторы будут питать энергией электромоторы. Когда не будет ни того, ни другого, судно будет двигаться на водороде. Такое топливо будут вырабатывать в процессе электролиза, расщепляя воду на кислород и водород.

Кругосветка продлится шесть лет. Если оборудование успешно пройдёт испытание, то такие технологии станут внедрять в автомобили и другую технику.

Проект Energy Observer обошёлся в пять миллионов евро. Средства предоставили спонсоры. Над оснащением катамарана работали десятки специалистов в течение пяти лет.

Экипаж судна во время путешествия сделает более 100 остановок в 50 странах.