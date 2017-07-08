Дешёвая роскошь: рынок по перепродаже брендовых товаров в США растёт

Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes. Обычно одна сумка такого бренда стоит сотни, а то и тысячи долларов.

В прошлом эти аксессуары могли позволить себе единицы. Но теперь в США появляется всё больше компаний, которые предлагают заняться онлайн-шопингом в «секонд-хенде» люксовых товаров.

[Джули Вейнрайт, владелица Real Real]:«Для клиента главное – аутентичность. Мы получаем товары, проверяем их, смотрим, чтобы качество было наивысшим, и проверяем подлинность. А потом мы их продаём. <> Это новый рынок. Половина наших поставщиков никогда этим не занимались. И половина наших покупателей никогда не покупала подержанные вещи».

Аналитик Маршал Коэн считает, что потребители стали другими.

[Маршал Коэн, аналитик NPD Group]:

«С началом рецессии потребитель стал очень экономным. Он понял, что такое ценность. Он ценит не просто самую низкую стоимость, он ценит брендовые товары за меньшую стоимость».

Эми Уейн живёт на Манхэттене. Она одна из тех, кто теперь подумает дважды, прежде чем купить эксклюзивную вещь за полную стоимость. Многие свои вещи класса люкс она продала через новый сервис.

[Эми Уейн, жительница Манхэттена]:

«Я смогла избавиться от вещей, которые вызывали у меня чувство вины за то, что я их купила, которые я вообще не должна была покупать и так долго на них смотрела. Теперь всё это продаётся на веб-сайте. Мои вещи уходят быстро. Я смогла эмоционально очиститься от этого груза».

Аналитики считают, что представления людей о подержанных товарах тоже изменились.

[Маршал Коэн, аналитик NPD Group]:

«Продукцию секонд-хенд сегодня воспринимают не так, как раньше. Это уже не обноски вашего брата или сестры, это не одежда, которую кто-то просто решил не выбрасывать. Теперь это бизнес».

При этом, рынок перепродажи не оказывает никакого негативного влияния на бренды класса люкс. Как ожидается, в этом году продажи эксклюзивных товаров в мире, которые включают часы, украшения, одежду, обувь и кожаные изделия, вырастут на 2-4%.