Археологи нашли в Мехико останки волка, украшенные золотом

Мексиканские археологи сделали новое открытие. При раскопках руин Темпло Майор в Мехико они обнаружили 500-летние останки волка, искусно украшенного золотыми пластинами. Его принесли в жертву ацтеки и захоронили в каменной могиле над слоем кремниевых ножей.

Для ацтеков волк символизировал бога войны. Они верили, что животное, принесённое в жертву, помогает павшим воинам переправиться через опасную подземную реку в потусторонний мир.

[Леонардо Лопес, археолог]:

«Необычно, что в этом случае волк был украшен золотыми пластинами, и вместе это был символ смерти, войны и жертвы».

Всего археологи нашли 22 хорошо сохранившихся золотых предмета. Среди них подвески с различными символами, носовое кольцо и сундучок. «Золотой» волк был принесён в жертву во времена правления императора Ауисотля, который властвовал с 1486 по 1502 годы.

Находка сделана недалеко от площади Конституции в историческом центре Мехико. Когда-то на этом месте стояли здания. После их сноса раскопки в Темпло Майор, где располагались храмы ацтеков, существенно продвинулись.

Археологи надеются найти здесь и останки императоров Ацтекской империи.

[Леонардо Лопес, археолог]:

«Мы убеждены, что здесь они хоронили своих правителей, поскольку в последние годы мы находили алтари и различные символы, связанные со смертью и правителями. Есть много подсказок».

Учёные полагают, что могут найти захоронение одного из ацтекских императоров уже в нескольких метрах от места погребения «золотого» волка. Однако есть и препятствия для полноценного исследования. На руинах Темпло Майор стоит несколько исторических зданий, возведённых в колониальный период. Среди них – Национальный дворец и Кафедральный собор.

Темпло Майор был комплексом храмовых сооружений в ацтекском городе-государстве Теночтитлане. В начале XVI века его почти полностью разрушили испанские конкистадоры. На этих руинах и вырос Мехико.