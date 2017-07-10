Госсекретарь США похвалил турок за мужество во время неудавшегося переворота

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон похвалил турок за мужество. По его словам, они смело выступили в защиту демократии во время неудачной попытки госпереворота, которая произошла в прошлом году.

Об этом Тиллерсон сказал в воскресенье на Всемирном нефтяном конгрессе, который проходит в Стамбуле. Там госсекретарю США, который в своё время возглавлял американскую ExxonMobil, вручили наивысшую награду конгресса – премию Дьюхерста за выдающийся вклад в нефтяную и газовую промышленность.

[Рекс Тиллерсон, госсекретарь США]:

«Я хотел бы отметить мужество турок и почтить память жертв событий 15 июля 2016 года. В тот день жители страны заявили о своих правах согласно конституции, защитили свою процветающую страну. Мы будем помнить всех пострадавших и погибших».

Напомним, в ночь на 16 июля прошлого года группа военных направила танки, вертолёты и самолёты на парламент, перекрыла дороги и попыталась захватить власть. Вслед за этим тысячи турок после призыва Тайипа Эрдогана вышли на улицы в знак протеста против переворота. В ту ночь погибло более 240 человек, включая многих гражданских.

Рекс Тиллерсон также отметил, что США хотят обеспечить большую энергетическую безопасность в регионе, и что Турция в этом вопросе является союзником Вашингтона.

При этом, он не затронул в своей речи последствий неудачного госпереворота – волны арестов и увольнений тысяч сторонников оппозиции. За такую чрезмерную реакцию президент Турции Тайип Эрдоган постоянно подвергается критике.

Позже в тот день госсекретарь США встретился и с самим Эрдоганом.

Одновременно на улицах Стамбула оппозиция организовала протест. Демонстранты объявили, что страна живёт в условиях диктатуры. Они также пообещали и дальше противостоять волне подавления, которая последовала за попыткой неудачного переворота.

[Кемаль Кылычдароглу, лидер Республиканской народной партии]:

«Власти воспользовались попыткой переворота 15 июля и провели свой переворот, объявив режим ЧП 20 июля. Они узурпировали власть над парламентом».

Этот масштабный протест начался около месяца назад в Анкаре. Люди прошли маршем до Стамбула. За это время сторонников протеста стало значительно больше, чем вначале.