Беспорядки на фоне саммита «Большой двадцатки» назвали беспрецедентными

Разбитые витрины, сожжённые мусорные баки и автомобили, осколки от бутылок с зажигательной смесью – Гамбург приходит в себя после саммита «Большой двадцатки». Пока мировые лидеры обсуждали насущные проблемы, на улицах протестовали антиглобалисты. Многие решили не ограничиваться мирными демонстрациями и устраивали беспорядки.

В полиции говорят, что уровень насилия, который царил в городе, можно назвать беспрецедентным для всей Германии.

[Энди Гроте, министр внутренних дел Гамбурга]:

«Это были вооружённые преступники, которые вели себя ожесточённо. Даже самые опытные полицейские в Германии с таким никогда не сталкивались».

Протесты продолжались все дни саммита, то есть 7 и 8 июля, а также на следующий день после окончания встреч.

[Хартмут Дудде, глава полицейских операций во время саммита]:

«Я хочу сразу всё прояснить, чтобы вы не думали, что я что-то сочиняю. Это стальная пуля. Мы вытащили её из водомёта, присланного из Бремена. Машина приехала на место первой. Пуля застряла в оболочке водомёта». [Энди Гроте, министр внутренних дел Гамбурга]:

«Это были жестокие насильственные действия со стороны преступников. Такого мы предугадать не могли, и, наверное, никто бы не мог».

Правоохранители обещают наказать всех, кто прибегал к насилию. По последним данным, пострадало более 470 стражей порядка. Почти 190 демонстрантов были арестованы.

[Олаф Шольц, мэр Гамбурга]:

«Одно для меня ясно: те, кого арестовали или арестуют в ближайшее время благодаря широкому видеопокрытию, должны предстать перед судом. Надеюсь, они будут наказаны».

Что касается самого саммита, то в итоговом коммюнике лидеры поддержали мировую торговлю и энергетическую безопасность, пообещали бороться с протекционизмом и терроризмом, а также решать проблему миграционного кризиса.

Одной из главных тем обсуждений было Парижское соглашение по климату. 19 стран-участниц в итоговом документе приняли к сведению решение США выйти из договора.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Я очень рада, что главы других стран и правительств «Большой двадцатки» согласились с тем, что Парижское соглашение – необратимое, и что обещания, сделанные в соглашении, нужно как можно скорее выполнить. Мы приняли план действий по климату, так называемый гамбургский план действий».

На полях мероприятия также прошёл ряд двусторонних встреч. Следующий саммит глав стран «Большой двадцатки» будет принимать Буэнос-Айрес в 2018 году.