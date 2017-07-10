Подводный музыкальный фестиваль прошёл среди островов Флорида-Кис

[Билл Бекер, соорганизатор Подводного фестиваля]:

«Подводный музыкальный фестиваль – это возможность рассказать о коралловых рифах. Мы отмечаем это событие, одновременно защищая рифы и даря людям наслаждение».

Самое настоящее морское шоу разыгралось в океанских глубинах среди островов архипелага Флорида-Кис. Здесь проходит ежегодный Подводный фестиваль. Его цель – помочь защитить коралловые рифы от гибели.

На подводный концерт прибыли примерно 400 участников. Они одновременно — и дайверы, и любители музыки. Композиции, исполненные на глубине, транслирует местная радиостанция.

Флорида-Кис – это цепь коралловых островов и рифов на юго-востоке США. Всего их насчитывается почти 1700. Они расположены вдоль Флоридского пролива и образуют восточную границу Мексиканского залива и южную границу Флоридской бухты.

Площадь коралловых рифов в разных уголках мира сокращается. Это вызвано изменениями в окружающей среде. Коралловым рифам угрожают глобальное потепление, закисление океана, рыбалка с динамитом и другая деятельность человека.