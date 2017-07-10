Исторический музей спрятали за бункером времён Второй мировой

На песчаном берегу полуострова Ютландия, на западе Дании, находится призрак прошлого Европы.

Нацисты начали строить надёжно укреплённый бункер «Тирпиц» в 1944 году, во время оккупации скандинавской страны. Он должен был стать частью так называемого «Атлантического вала» Гитлера – системы оборонных укреплений на побережье Европы.

Но этот бункер так и не завершили, война закончилась раньше. Многие годы он был заброшен. А в 1991 году в нём открылся музей. Теперь же у него появился «скрытый» сосед. Ещё один музей, созданный датским архитектором Бьярке Ингельсом.

Новое здание скрывают песчаные дюны. Его площадь – 2800 квадратных метров. Как ожидается, каждый год его будет посещать около 100 тысяч человек.

[Метте Бьеррум, директор музея «Тирпиц»]:

«Мы хотели создать что-то очень удивительное внутри и почти невидимое снаружи. Бьярке Энгельс сделал ландшафт открытым и почти полностью спрятал музей среди дюн».

Экспозиция разделена на четыре секции. Одна из них посвящена всего лишь шести людям, на жизнь которых повлияла война.

[Анне Софи Веммелунд Кристенсен, куратор выставки]:

«Мы надеемся показать более личный опыт войны. Обычно, когда приходишь в музей Второй мировой — видишь пулемёты, бункеры, ракеты и тому подобное. Но мы вместо этого решили сфокусироваться на людях на войне. Мы надеемся представить очень личный опыт Второй мировой».

Среди личных историй – история нацистского офицера Поле Плайнесе. Здесь показаны две его стороны: тёмная и светлая.

[Анне Софи Веммелунд Кристенсен, куратор выставки]:

«Он играл в футбол, устраивал вечеринки, встречался с датскими девушками. Но с другой стороны, он был ведущим игроком на войне. Он отвечал за обстрел союзных самолётов ночью, когда они пролетали над Данией. Это было его тёмной стороной».

Цель музея – показать истории реальных людей.

[Метте Бьеррум, директор музея «Тирпиц»]:

«Стоит сказать, что война – это плохо для всех. Частью этой системы были и датчане, и немцы. Так на войне и происходит: мы все попадаем в ловушку обстоятельств».

Музей открыт ежедневно с 9 утра до 7 вечера.