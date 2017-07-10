10 июля 2017

Мосул освобождён от ИГИЛ

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Исторический момент. Иракские военные водружают государственный флаг на берегу реки Тигр в Старом городе Мосула. Это означает, что второй по величине город Ирака наконец-то полностью освобождён от группировки «Исламское государство», запрещённой во многих странах, включая Россию.

[Абдул-Вахаб аль-Саади, генерал-лейтенант иракской армии]:
«В целом мы сражаемся с этой террористической группировкой 3,5 года. За это время освободили много городов. Начали с Байджи и Тикрита, потом — Эр-Рамади и Эль-Фалуджа. И вот теперь мы в Мосуле».

В только что освобождённую часть города прибыл премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Он лично поздравил военных и народ с радостным событием.

Напомним, боевики ИГИЛ захватили Мосул в июне 2014 года. Операцию по его освобождению начали в октябре 2016. В боях за Мосул также участвовали курдские вооруженные формирования, шиитские ополченцы и арабские суннитские отряды. Наземные операции с воздуха поддерживала международная коалиция во главе с США.

В то же время потери немалые — и среди военных, и среди мирного населения. Число жертв исчисляется тысячами. Многие районы Мосула — в руинах.

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