10 июля 2017

Двое французов побили рекорд по самому долгому полёту в аэротрубе

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Рекорд Гиннесса по самому длительному полёту в вертикальной аэродинамической трубе установили двое энтузиастов Стеф Милле и Ману Сарразин. Эта аэротруба находится в испанском курортном городе Эмпуриабрава.

Полёт в таком устройстве возможен благодаря мощным потокам воздуха, который нагнетают вентиляторы. К Милле и Сарразину периодически присоединялись более 20 других спортсменов.

Полёт длился 7 часов, 15 минут и 13 секунд. Предыдущий рекорд в 7 часов и 5 секунд был установлен в прошлом году в Дубае.

Лётчики рады победе.

[Стеф Милле, рекордсмен]:
«Когда выходил из трубы, чувствовал себя очень уставшим. Передвигаться было трудно. Но через несколько минут мышцы приходят в норму. Теперь мы готовы праздновать».

Рекорд энтузиасты установили не только из спортивного интереса. Во время этого процесса они собирали средства для благотворительной организации, которая помогает детям.

[Ману Сарразин, рекордсмен]:
«Это не только ради рекорда, но и ради всех участников, и ради ассоциации, которая получит деньги».

Рекорд официально зарегистрировал представитель Книги Гиннесса. Судьями выступали трое сотрудников Международной авиационной федерации.

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