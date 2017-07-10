Двое французов побили рекорд по самому долгому полёту в аэротрубе

Рекорд Гиннесса по самому длительному полёту в вертикальной аэродинамической трубе установили двое энтузиастов Стеф Милле и Ману Сарразин. Эта аэротруба находится в испанском курортном городе Эмпуриабрава.

Полёт в таком устройстве возможен благодаря мощным потокам воздуха, который нагнетают вентиляторы. К Милле и Сарразину периодически присоединялись более 20 других спортсменов.

Полёт длился 7 часов, 15 минут и 13 секунд. Предыдущий рекорд в 7 часов и 5 секунд был установлен в прошлом году в Дубае.

Лётчики рады победе.

[Стеф Милле, рекордсмен]:

«Когда выходил из трубы, чувствовал себя очень уставшим. Передвигаться было трудно. Но через несколько минут мышцы приходят в норму. Теперь мы готовы праздновать».

Рекорд энтузиасты установили не только из спортивного интереса. Во время этого процесса они собирали средства для благотворительной организации, которая помогает детям.

[Ману Сарразин, рекордсмен]:

«Это не только ради рекорда, но и ради всех участников, и ради ассоциации, которая получит деньги».

Рекорд официально зарегистрировал представитель Книги Гиннесса. Судьями выступали трое сотрудников Международной авиационной федерации.