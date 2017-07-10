В столице Бельгии начался пятинедельный пляжный сезон

Наслаждаться летом жители Брюсселя теперь могут, не только отправившись в путешествие к побережью. Пляж приехал прямо к ним. У городского канала уже не услышишь гула машин. Здесь насыпали песка, и на пять недель обосновались шезлонги и разнообразные кафе и рестораны.

Посадили даже пальмы, чтобы атмосфера ещё больше напоминала тропический курорт.

Каждый год в летний сезон сюда приезжают рестораторы со всего мира. Также предлагают активный досуг и развлекательные мероприятия.

[Сеголен Литаню, туристка из Валлонии]:

«Отличное место, чтобы позагорать. Зачем сидеть дома в духоте? Такое ощущение, что я на море. Вместо того чтобы лежать в парке, почему бы не пойти на пляж?» [Серж Грав, житель Брюсселя]:

«Всем рекомендую прийти и попробовать здесь какой-нибудь коктейль. Атмосфера очень тёплая, особенно когда, как сейчас, хорошая погода».

18-летний житель Брюсселя Бурим Рамадани говорит, что этот пляж – хороший показатель того, что столица Бельгии сближает людей.

[Бурим Рамадани, житель Брюсселя]:

«Тут мы объединяемся, это показывает, что Брюссель един, и все должны этим наслаждаться».

Пляж на берегах канала устраивают каждый год с 2003. Пример взяли с Парижа. Там также каждое лето песок завозят к берегам Сены.