Полиция Тайваня готовит к службе щенков лабрадоров-ретриверов

Эти забавные пушистые малыши – новые воспитанники полицейского подразделения K-9 в Тайбэе. Шесть щенков лабрадоров-ретриверов пока просто едят, играют и веселятся. Но в будущем им предстоит стать собаками-ищейками.

Заботятся о малышах несколько полицейских.

[Линь Чжилунь, полицейский]:

«Каждый день 3-4 человека присматривают за щенками с утра до вечера. Поскольку у нас шесть щенков, то нужно несколько человек, чтобы играть и понемногу заниматься с ними. Очень важно, чтобы детство у них было радостным, тогда они будут доверять нам».

Потом щенков будут обучать поиску взрывчатых веществ и наркотиков. Кроме того, они должны чувствовать кровь на одежде или других предметах. Не все эти малыши останутся служить в полиции. Отберут только самых толковых.

Впрочем, лабрадоры-ретриверы считаются очень смышлёными и обладают отличным чутьём. При этом очень добрые.

[Бань Дяньлон, капитан подразделения К-9]:

«Лабрадоры хорошо поддаются обучению. Их легко дрессировать, и они не агрессивные. Поэтому во время работы мы не опасаемся, что они на кого-то нападут».

В подразделении К-9 в тайваньской столице служат 30 взрослых собак и 25 полицейских. В августе они будут обеспечивать безопасность на международных спортивных соревнованиях Летняя Универсиада 2017.