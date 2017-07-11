Во Франции остановят 17 атомных реакторов

Министр комплексных экологических преобразований Франции объявил об этом во время интервью радио RTL.
[Николя Юло, министр комплексных экологических преобразований]:
«Исходя из того, что мы сказали, атомная энергетика должна составлять 50% выработанной электроэнергии. Все понимают, что для этого нам нужно закрыть несколько реакторов, а не один, который кстати до сих пор не закрыли. Нужно всё спланировать. Число реакторов может достичь 17».
Новый премьер-министр страны Эдуар Филипп ранее также говорил, что долю атомной энергетики сократят с 75 до 50%. Это соответствует предвыборным обещаниям новоизбранного президента Эммануэля Макрона.
В настоящее время во Франции работает 58 реакторов. Они находятся на 19 атомных электростанциях.
При этом планы в отношении экологии у французских властей куда более амбициозные. Так, уже к 2040 году они обещают полностью прекратить в стране продажу автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях.