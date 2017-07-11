11 июля 2017

Во Франции остановят 17 атомных реакторов

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Власти Франции могут остановить до 17 атомных реакторов. Планируют это сделать постепенно до 2025 года. Страна стремится сократить долю электричества, которое получают посредством АЭС.

Министр комплексных экологических преобразований Франции объявил об этом во время интервью радио RTL.

[Николя Юло, министр комплексных экологических преобразований]:
«Исходя из того, что мы сказали, атомная энергетика должна составлять 50% выработанной электроэнергии. Все понимают, что для этого нам нужно закрыть несколько реакторов, а не один, который кстати до сих пор не закрыли. Нужно всё спланировать. Число реакторов может достичь 17».

Новый премьер-министр страны Эдуар Филипп ранее также говорил, что долю атомной энергетики сократят с 75 до 50%. Это соответствует предвыборным обещаниям новоизбранного президента Эммануэля Макрона.

В настоящее время во Франции работает 58 реакторов. Они находятся на 19 атомных электростанциях.

При этом планы в отношении экологии у французских властей куда более амбициозные. Так, уже к 2040 году они обещают полностью прекратить в стране продажу автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях.

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