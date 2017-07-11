Пожары в Канаде: тысячи эвакуированных

Около 14 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Здесь полыхают лесные пожары. По всей провинции объявлено чрезвычайное положение.

Огонь охватил обширную территорию — от города Уильямс-Лейк на севере до Принстона на юге. Зафиксировано 220 очагов возгорания.

Многие эвакуировались в город Камлупс в 250 километрах от Ванкувера. Здесь организован центр временного размещения. Есть также отдельный центр для эвакуированных домашних питомцев.

[Гордон Дэвис, сотрудник эвакуационного центра]:

«Мы стараемся помочь всем, но просим людей быть терпеливыми. Регистрация занимает много времени, также нужно всех выслушать, чтобы понять, как им лучше помочь».

Распространению огня способствует жаркая засушливая погода, и похолодания пока не предвидится.

Пожары тушат в том числе с воздуха. Помогают соседние провинции.

О пострадавших и жертвах сообщений не поступало. В то же время, по данным канадских СМИ, сгорело несколько жилых домов, а некоторые фермеры были вынуждены бросить на произвол судьбы домашний скот.