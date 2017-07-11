11 июля 2017

Пожары в Канаде: тысячи эвакуированных

| 0
Около 14 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Здесь полыхают лесные пожары. По всей провинции объявлено чрезвычайное положение.

Огонь охватил обширную территорию — от города Уильямс-Лейк на севере до Принстона на юге. Зафиксировано 220 очагов возгорания.

Многие эвакуировались в город Камлупс в 250 километрах от Ванкувера. Здесь организован центр временного размещения. Есть также отдельный центр для эвакуированных домашних питомцев.

[Гордон Дэвис, сотрудник эвакуационного центра]:
«Мы стараемся помочь всем, но просим людей быть терпеливыми. Регистрация занимает много времени, также нужно всех выслушать, чтобы понять, как им лучше помочь».

Распространению огня способствует жаркая засушливая погода, и похолодания пока не предвидится.

Пожары тушат в том числе с воздуха. Помогают соседние провинции.

О пострадавших и жертвах сообщений не поступало. В то же время, по данным канадских СМИ, сгорело несколько жилых домов, а некоторые фермеры были вынуждены бросить на произвол судьбы домашний скот.

Пожары в Канаде: тысячи эвакуированныхВерблюжьи скачки прошли в иорданской пустынеСлепая женщина потратила все деньги на лечение лошади-поводыряВ Эквадоре 16 собак-полицейских вышли на пенсиюТуристы и слоны устроили водные бои в ТаиландеЗачем мэр мексиканского городка женился на крокодиле10 персидских кошек и пенсионер ездят по Японии, чтобы спасти котовКлюворылов Кюрье впервые удалось заснять с дронаРедкие олени милу успешно размножаются в КитаеСтаринный зоопарк в Буэнос-Айресе превратят в экопарк

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.