Число жертв пожара в Grenfell Tower остановится на 80

[Стюарт Канди. полицейский]:

«Мы по-прежнему считаем, что погибло около 80 человек. Из них 32 тела идентифицированы. Другие люди по-прежнему не найдены, и мы полагаем, что они погибли. Теперь мы вместе с оперативной группой стараемся выяснить, сколько людей покинули Grenfell Tower».

Лондонская полиция подтвердила свои предположения, что жертвами пожара в здании Grenfell Tower стали примерно 80 человек. Пока не удалось найти тела всех погибших. Специалисты продолжают поиски, разбирая мусор и завалы вручную.

Пожар в Grenfell Tower вспыхнул примерно в час ночи 14 июня. По словам очевидцев, он начался с четвёртого этажа. Вскоре загорелась облицовка здания, и огонь быстро добрался до верхних этажей, заперев людей в ловушку из пламени.

По данным следствия, во время трагедии в Grenfell Tower находились 350 человек. Не менее 255 жителей смогли выбежать из здания. Полиция также выяснила, что 14 человек не ночевали дома. При этом правоохранители полагают: есть спасшиеся во время пожара люди, которые пока не сообщили о себе.

[Стюарт Канди. полицейский]:

«Мы знаем, что 255 человек вышли из здания. Также, общаясь с местными жителями, мы поняли, что некоторые спасшиеся люди по каким-то причинам не готовы связаться с местными властями и получить поддержку, которая им необходима и должна быть оказана».

В ходе следствия полиция проверит более 60 организаций, компаний и надзорных органов, которые строили, ремонтировали здание и управляли им, и выяснит, как соблюдались нормы пожарной безопасности. Следователям также предстоит выяснить, что вызвало пожар.