11 июля 2017

В Женеве начался седьмой раунд переговоров по Сирии

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В Женеве начался седьмой раунд переговоров по Сирии. В нём участвуют представители правительства Башара аль-Асада, а также оппозиции. Как сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, важным шагом стало заключение временного соглашения о прекращении огня на юго-западе страны. Его достигли в воскресенье во время переговоров между лидерами России и США.

[Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии]:
«Соглашение, которое вступило в силу, в целом выполняется хорошо. Мы знаем, что в подобных договорах подразумевается период корректировки, и мы за этим пристально следим. В самом начале были отдельные инциденты, но мы полагаем, что у соглашения есть все шансы сработать».

Впрочем, де Мистура предупредил и о возможных рисках.

[Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии]:
«Этот процесс деэскалации нужно считать временным. Я хочу сделать акцент на слове «временный», поскольку мы не можем допустить, чтобы что-то угрожало национальному единству и территориальной целостности Сирии. Подобные соглашения грозят разделением, и я уверен, что ни один участник переговоров к этому не стремится».

При этом, спецпосланник ООН по Сирии отметил, что от седьмого раунда переговоров не ожидают значительного прорыва. По его словам, прогресс будет поступательным, и он положительно повлияет на переговоры в Астане, а также на двусторонний диалог.

Соглашение о временном прекращении огня – первое в своём роде для администрации Дональда Трампа.

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