В Женеве начался седьмой раунд переговоров по Сирии

[Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии]:
«Соглашение, которое вступило в силу, в целом выполняется хорошо. Мы знаем, что в подобных договорах подразумевается период корректировки, и мы за этим пристально следим. В самом начале были отдельные инциденты, но мы полагаем, что у соглашения есть все шансы сработать».
Впрочем, де Мистура предупредил и о возможных рисках.
[Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии]:
«Этот процесс деэскалации нужно считать временным. Я хочу сделать акцент на слове «временный», поскольку мы не можем допустить, чтобы что-то угрожало национальному единству и территориальной целостности Сирии. Подобные соглашения грозят разделением, и я уверен, что ни один участник переговоров к этому не стремится».
При этом, спецпосланник ООН по Сирии отметил, что от седьмого раунда переговоров не ожидают значительного прорыва. По его словам, прогресс будет поступательным, и он положительно повлияет на переговоры в Астане, а также на двусторонний диалог.
Соглашение о временном прекращении огня – первое в своём роде для администрации Дональда Трампа.