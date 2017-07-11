Президент Республики Кипр: «Мы открыты к диалогу»

Никос Анастасиадис, президент греческой Республики Кипр, сделал заявление после окончания неудачных переговоров по вопросу объединения острова. Они завершились на прошлой неделе.

По его словам, он по-прежнему открыт к диалогу с турецкими киприотами.

[Никос Анастасиадис, президент Республики Кипр]:

«Я хочу объявить, что сторона греческих киприотов готова найти решение в рамках параметров, установленных Генеральным секретарём ООН».

При этом, президент назвал условия, на которых готов вернуться за стол переговоров. Одно из них: вывод турецких войск и невмешательство Турции во внутренние дела Кипра.

[Никос Анастасиадис, президент Республики Кипр]:

«Во-первых, необходимо отменить Договор о гарантиях, включая право на вмешательство. Во-вторых, нужно создать надёжный механизм применения мирного договора. Третье: нужно согласовать график полного вывода оккупационных войск».

Договор о гарантиях был подписан в 1960 году между Кипром, Грецией, Турцией и Великобританией. Он запрещал Кипру вступать в политические или экономические содружества, гарантировал территориальную целостность и безопасность острова, а также давал право странам-гарантам действовать в крайних ситуациях.

Именно последний пункт Турция использовала как основание для вторжения и захвата части территории острова в 1974 году. Поводом для вторжения послужил государственный переворот под эгидой Греции.

Последняя попытка объединить две части разделённого острова закончилась неудачей из-за больших разногласий. Переговоры на швейцарском альпийском курорте продолжались 10 дней. В них участвовали турецкая и греческая стороны Кипра, а также Великобритания, Греция, Турция и ООН.

Одним из камней преткновения остаются возможные залежи природного газа у побережья Кипра. Оба правительства заявляют свои права на ископаемое топливо.

Также не удаётся решить вопрос права собственности и разделения власти в объединённом Кипре.