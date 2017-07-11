11 июля 2017

Экипаж МКС-52 допустили к полёту на орбитальную станцию

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Члены экипажа МКС-52 Сергей Рязанский, Рэндолф Брезник и Паоло Несполи прибыли в московский Кремль. По традиции перед предстоящим полётом они почтили память умерших российских космонавтов и возложили цветы у Кремлёвской стены.

Все экзаменационные тренировки пройдены успешно, и экипаж допустили к полёту. 16 июля он отправится на космодром Байконур, чтобы подготовится к старту. Но перед этим – предполётная пресс-конференция. Космонавты рассказывают о предстоящей работе и о задачах МКС в целом.

[Рэндолф Брезник, астронавт НАСА]:
«Символ этой миссии – завершение строительства космической станции. Благодаря этому создана национальная лаборатория, и весь экипаж может посвящать больше времени научным исследованиям, наблюдению за Землёй, медицинским и другим многим исследованиям, которые мы проводим на МКС».

[Паоло Несполи, астронавт ЕКА]:
«Наша основная задача – поддерживать работу станции и выполнять научную, технологическую и образовательную программы».

Экипаж проведёт около 200 научных экспериментов. Кроме того, российские космонавты планируют выход в открытый космос.

[Сергей Рязанский, космонавт Роскосмоса]:
«Выполняя научную программу на МКС, мы не разделяем её на дисциплины. Хотя у меня профессия биолога, но это не значит, что я буду заниматься только биологическими экспериментами. У нас общая программа, и она очень насыщенна. Мы проведём исследования в области медицины, экологии, физики и биологии».

Экипаж МКС-52 отправится в полёт 28 июля на корабле «Союз МС-05». На орбитальной станции его встретят россиянин Фёдор Юрчихин и астронавты НАСА Джек Фишер и Пегги Уитсон.

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