ЮНЕСКО добавила 21 объект в список Всемирного наследия

От древнего палестинского храма до фермерских угодий в Гренландии: ЮНЕСКО пополнила свой список Всемирного наследия. 41-е заседание организации проходило в польском Кракове со 2-го июля.

Всего добавился 21 новый объект из многих стран, включая Польшу, Россию, Французскую Полинезию, Соединённое Королевство и Германию.

Среди таких объектов – археологический комплекс Самбор-Прей-Кук в Камбодже. Он окружён джунглями. Его самый древний храм относится к началу VII века. По данным ЮНЕСКО, это место было столицей древнего государства Ченла. А оно стало прародителем Кхмерской империи.

[Сао Чантол, настоятель пагоды]:

«Когда Самбор-Прей-Кук был добавлен в список Всемирного наследия, все наши студенты, чиновники и монахи очень обрадовались. Монахи под моим началом выражают добрые пожелания в связи с историческим решением ЮНЕСКО».

А это – японский остров Окиносима. Он тоже попал в список. Из религиозных соображений сюда не пускают женщин. Что там происходит точно — никто не знает. Тем, кто однажды там побывал, строго-настрого запрещают рассказывать о личном опыте.

Это место считается одним из святилищ синтоистов. Его площадь — всего 700 квадратных метра. Здесь находили останки ритуальных зданий и разнообразные подношения богам возрастом в несколько столетий.

Посетить его могут лишь священнослужители и паломники. Каждый мужчина может прийти сюда, только полностью раздевшись и омывшись в водах моря. Уносить с острова тоже ничего нельзя, будь то камень или даже маленькая травинка.

Также в список ЮНЕСКО попали оборонительные сооружения в Хорватии и Черногории, монастырь в Татарстане и шахты в польском городе Тарновске-Гуры.