11 июля 2017

Мороженое в Лос-Анджелесе перешло на «тёмную сторону»

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Новое тёмное мороженое в Лос-Анджелесе стало хитом в социальных сетях. Многие приходят сюда после того, как их друзья выкладывают свои фото из кафе в Facebook или Instagram.

[Кевин Блок, посетитель из Техаса]:
«Я тут в первый раз, и мне очень нравится. Уникальное место. Я увидел его в Instagram, захотел прийти, и вот я здесь».

[Линдси Уайтинг, посетительница из Флориды]:
«Оно заполонило социальные сети. Мы увидели, что это в Лос-Анджелесе, и решили приехать. Ехать около часа, поэтому всё получилось».

Свой цвет мороженое получает благодаря активированному углю. Сверху можно украсить кокосовой стружкой, разноцветной посыпкой, крошкой печенья Oreo или шоколадным кремом.

[Кортни Уайтинг, посетительница из Флориды]:
«Очень хорошо. Не знаю, как описать. Сладкое. На вкус напоминает печенье Oreo».

Почти каждый посетитель не упускает возможности сделать фото с необычным мороженым и выложить на свою страничку в соцсетях. Благодаря этому популярность кафе растёт, а очередь начинается ещё на улице.

[Джей Ли, посетитель из Нью-Йорка]:
«Оно необычное, очень необычное. Но на вкус просто божественное».

[Джастин Соломон, посетитель из Иллинойса]:
«Очень круто. Очень отличается от того, к чему мы привыкли. У нас как-то было популярным фиолетовое мороженое. Но я хотел попробовать что-то новое».

Чтобы попробовать мрачную сладость нужно прийти пораньше. Тёмное мороженое распродают уже в первые часы после открытия.

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